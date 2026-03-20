Da banderazo Torres a una vialidad más

En cumplimiento a una demanda de hace décadas, el presidente Ángel Torres Culebro puso en marcha los trabajos de pavimentación integral de la avenida De Los Tréboles, entre las calles Doctor Hugo González y Los Olivos, en el fraccionamiento Real del Bosque, como parte del programa Calles Felices.

Esta obra beneficiará a escuelas, viviendas, centro de congregación y negocios de la zona; pero, sobre todo, mejorará la calidad de vida de las familias que durante años esperaron y que hoy, dijo el alcalde, la justicia social ha llegado.

Al hacer un recorrido junto a las y los vecinos, el presidente municipal Ángel Torres explicó que los trabajos incluyen red de drenaje, agua potable, alumbrado público, banquetas, jardineras y pintura en fachadas de las viviendas, con lo que se impulsa la imagen y la movilidad urbana.