Da continuidad al programa Bacheando Tuxtla

Desde el libramiento Norte, a la altura del Mirador Los Amorosos, el presidente Ángel Torres, dio continuidad al programa “Bacheando Tuxtla”, diseñado para atender las principales vialidades en horario nocturno, a fin de mejorar la movilidad e impulsar condiciones seguras para automovilistas y peatones.

Al explicar que estas acciones se suman al bacheo permanente que se realiza de día en colonias de la capital, el alcalde capitalino reconoció el trabajo del personal de la Secretaría de Obras Públicas Municipales por mejorar la imagen urbana a través del impulso de vialidades dignas y seguras.

Beneficios

Cabe mencionar que con vialidades en buenas condiciones, se logra una circulación más ágil y se previenen accidentes de tránsito. Asimismo, se contribuye al ordenamiento vial y responde a una demanda constante de las y los tuxtlecos.