Da ERA banderazo a construcción de aulas en la Unach

Para ampliar la cobertura educativa en materia de salud, el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar y el rector Oswaldo Chacón Rojas, dieron el banderazo de inicio a los trabajos de construcción de la nueva infraestructura educativa para la Facultad de Medicina Humana, Campus II, en las instalaciones de Ciudad Universitaria.

Este será un edificio tipo UC3, con 11 aulas didácticas y un cubículo para docentes, así como servicios sanitarios, red hidrosanitaria, red de voz y datos exterior, red eléctrica exterior, plaza, además de mobiliario que incluye sillas y mesas, así como equipo electrónico a utilizarse durante las clases.

Espacios de formación

Al respecto, Chacón Rojas manifestó el agradecimiento de la comunidad universitaria por contar con este beneficio, que, en conjunto con los nuevos espacios de residencia brindados a través del nuevo hospital del IMSS, contribuirán a que la Unach otorgue más espacios de formación médica a las juventudes a partir del mes de agosto de este año.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la institución con la calidad educativa y la vinculación con la sociedad chiapaneca, para responder a las necesidades que manifiesta el estado en todos los temas.

En este tenor, el mandatario estatal, Eduardo Rámirez Aguilar, expuso que con este esfuerzo se busca aportar a Chiapas mejores profesionistas, especialmente en el tema de la salud, que se sientan representados en la universidad.

Al reconocer el compromiso de gestión y administración de esta rectoría, aseguró que continuarán trabajando de manera coordinada para llevar más beneficios a la educación superior, con probidad, honestidad y con el único propósito de sacar adelante a las juventudes de Chiapas.