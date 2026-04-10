Da seguimiento a Chuleando Tuxtla

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, dio seguimiento al programa Chuleando Tuxtla, que continúa embelleciendo calles, avenidas y bulevares de la capital, fortaleciendo acciones de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de la ciudad.

En esta ocasión, personal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez realizó trabajos de limpieza y mejoramiento urbano en el bulevar Ciro Farrera, a la altura de la colonia Jardines de Tuxtla, así como en zonas aledañas.

Cuadrillas

Estas labores se llevan a cabo mediante cuadrillas de la Secretaría de Servicios Municipales, a quienes el presidente Ángel Torres reconoció por su compromiso de mantener una ciudad digna, limpia y ordenada para todas y todos.