Da seguimiento a trabajos de limpieza y desazolve

A fin de mantener una mejor imagen urbana, así como prevenir riesgos en temporada de lluvias, el presidente municipal Ángel Torres Culebro, junto al secretario de Protección Civil (PC) Municipal Eder Mancilla, dio seguimiento a los trabajos de limpieza y desazolve del río Sabinal y sus 23 afluentes.

Como parte del proyecto Chuleando El Sabinal, cuadrillas de trabajadores y maquinaria pesada realizan acciones de chaporreo, retiro de material pétreo y producto verde en el Sabinal y sus 23 afluentes.

Etapas

La limpieza integral se desarrolla en tres etapas que concluirán el próximo 30 de mayo de este año, a través de un trabajo interinstitucional de las Secretarías de Protección Civil y de Obras Públicas Municipales, así como del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa).