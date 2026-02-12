Da seguimiento Ángel Torres a socavón localizado

Como parte de los trabajos en materia de prevención de riesgos, el presidente municipal Ángel Torres Culebro dio seguimiento a los trabajos en un socavón localizado en la colonia Infonavit El Rosario, ocasionado por un canal pluvial erosionado por los años.

En compañía del director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), Juan Luis Paniagua; el alcalde capitalino explicó que el socavón se descubrió a partir del reporte de una fuga de agua potable, por lo que de inmediato se le dio atención ya que representa un riesgo para peatones, automovilistas y motociclistas.

Al señalar que la fuga de agua potable ya quedó resuelta, el alcalde Ángel Torres destacó que se atiende el socavón de aproximadamente cuatro metros de ancho, a través de un trabajo interinstitucional, entre las que destacan Smapa, Obras Públicas y Protección Civil (PC).