Dan a conocer a ganadores del concurso de calaveras

Comunicadores de San Cristóbal de Las Casas dieron a conocer este jueves a los ganadores del Quinto Concurso Humorístico Poético de Calaveras 2026, “A reírse con la muerte”.

Enoch Gordillo Aguilar, promotor del evento informó que hubo una buena respuesta de la población, que recibieron más de 80 trabajos, tanto de esta ciudad como de otros estados de la República Mexicana.

Concurso

Destacó la calidad de los trabajos. “Fue complejo para el jurado dar su veredicto final. Tan es así que se tuvo que dar dos premios extras y cinco menciones honoríficas”.

Los cinco primeros lugares, corresponden, respectivamente, en este orden a: Francisco Torres, Rubí Alejandra Campos, Manuel Alejandro Solís, Carmen Luz Ramírez y Minerva López Pérez.

Las menciones honoríficas, fueron para: Celeste Coello Armas, Guadalupe de Jesús López Alvarado, Miguel Ángel Palomeque González, Arabella Berenice Flores Gutiérrez y Eduardo Suárez Molina.

Cabe señalar que los cinco primeros lugares recibirán premios de efectivo y reconocimientos por su destacada participación.

Los comunicadores agradecen a los comercios y ciudadanos en lo particular por su apoyo para la realización de este concurso que tiene como finalidad fomentar nuestras tradiciones.