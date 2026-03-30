Dan a conocer programa de actividades del EZLN

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dio a conocer el programa de actividades del Semillero Abril del 2026. “La tormenta dentro y fuera según las comunidades y pueblos zapatistas”, que se llevará a cabo en San Cristóbal los días 2, 3 y 4 de abril próximo, en el que participarán como expositores el subcomandante Moisés y el capitán Marcos.

En un comunicado firmado por Moisés, el EZLN manifestó que los trabajos se realizarán en el Caracol Jacinto Canek, ubicado en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci), situado en San Cristóbal de Las Casas.

Informó que para el jueves 2 de abril a las 13 horas está programada la participación de Marcos con el tema “Una mirilla a la tormenta en el mundo: las guerras y la resistencia y rebeldía”. Para las 17 horas de ese mismo día está prevista de nuevo la participación del subcomandante.

Para el viernes 3 a las 13 horas está programada una participación donde se abordaran los programas gubernamentales contrainsurgentes en territorios de pueblos originarios zapatistas. Para el sábado 4 de abril a las 13 horas, está programado el tema “Una ventana al común como opción de resistencia y rebeldía en territorios de pueblos originarios I”, a cargo del subcomandante, mientras que el capitán disertará sobre “Una mirilla a la tormenta en el mundo: la fragmentación de territorios y las resistencias y rebeldías”.

Posteriormente serán clausurados los trabajos por el subcomandante Insurgente Moisés.