Dan atención integral a comunidad estudiantil

Se realizó la Jornada Institucional de Tutorías “Construyendo trayectorias universitarias con sentido: interculturalidad y bienestar”, organizada por la Dirección de Formación e Investigación Educativa de nuestra universidad.

Esta jornada contó con la participación de docentes y estudiantes de distintas unidades académicas del Campus I, II y VI con sede en Tuxtla Gutiérrez, en actividades como encuentros estudiantiles, charlas, conferencias y talleres.

Retos de la juventud

Al realizar la declaratoria inaugural del evento, el rector Oswaldo Chacón Rojas expresó que apoyar las trayectorias escolares del alumnado resulta muy importante, dado que ante los retos que enfrentan las juventudes en el presente, conocer sus problemas, sus preocupaciones y necesidades, puede hacer una diferencia no solamente en sus estudios, sino también en el plano personal.

Ante la secretaria general, María del Carmen Vázquez Velasco, señaló que el éxito de la universidad no consiste únicamente en abrir espacios de oportunidad para que los jóvenes puedan ingresar y estudiar una carrera universitaria, sino que también depende de su permanencia, que concluyan sus estudios universitarios y además se empleen, por lo que la universidad tiene la responsabilidad de acompañar todo el proceso.

Construyendo trayectorias universitarias

Al respecto, el secretario académico, Florentino Pérez Pérez, expresó que la universidad en el contexto multicultural que la constituye realiza esfuerzos institucionales para ayudar a las juventudes que enfrentan problemas económicos, sociales, familiares y hasta económicos, enmarcados también en los temas socioemocionales.

En presencia de la secretaria para la Inclusión Social y Diversidad Cultural, Myriam Jazmin González González, la titular de la DFIE, Catalina López Ordóñez, refirió que desde el año 2025, se ha venido trabajando junto a las direcciones y dependencias universitarias, construyendo las trayectorias universitarias con sentido intercultural y de bienestar, conociendo las necesidades de los tutores y de los estudiantes.

El inicio de estas actividades fue marcado por la conferencia “El estudiante más allá del aula: interculturalidad, inclusión y bienestar” presentada por la asesora Pedagógica del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Chiapas, Ana Alicia Rustrian Higuera, y continuó con talleres, charlas y una exposición pictórica realizada por estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Campus I.