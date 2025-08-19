Dan atención oportuna a reporte por desaparición

Las autoridades de Equidad de Género encabezada por Isabel Pineda, reconocieron y agradecieron la coordinación con la Dirección de Salud, dirigida por Juan Vázquez; el Instituto de la Mujer, a cargo de Carmen Barrientos; la Policía Municipal y el Centro Libre de Mujeres, que preside Ana Yenci.

Señalaron que gracias a este esfuerzo conjunto se logró dar atención inmediata a un reporte ciudadano sobre la desaparición de una mujer, quien afortunadamente ya se encuentra con su familia.

Este caso refleja la importancia de la unidad entre instituciones y sociedad para brindar respuestas oportunas, proteger la integridad de las mujeres y fortalecer la confianza ciudadana en que juntos podemos construir un Arriaga más seguro y con mayor justicia social.