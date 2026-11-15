Dan banderazo a obras viales en cuatro colonias

Miles de familias de las colonias Sabaot, Yukis, Mirador Yukis y Consorcio Buenos Aires, entre otras, vivieron en el olvido durante muchos años, sin que nadie las volteara a ver, sin embargo, hoy, con el gobierno del alcalde Ángel Torres están en el centro de la agenda de trabajo.

Por tal motivo, acompañado de las y los habitantes de la zona, Torres puso en marcha los trabajos de revestimiento de más de 400 metros lineales que también beneficiará a La Fortuna, Flor de Mayo, Independencia 2000 y La Democrática, cuyas labores incluirá guarniciones, banquetas y alumbrado público, con lo que se mejorará la imagen urbana y la calidad de vida de las y los habitantes.

Calles Felices

Al señalar que con estas acciones se continúa con el proyecto de movilidad de miles de habitantes, pues se han inaugurado dos importantes obras viales, respondiendo al programa Calles Felices, el presidente Ángel Torres reiteró el compromiso de seguir trabajando, tomando como ejemplo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.