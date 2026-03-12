Dan banderazo a programa de descacharramiento

Como parte del proyecto “Villaflores Te Quiero Limpio”, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento acompañada por vecinos y funcionarios del Ayuntamiento, dio el banderazo de inicio a los trabajos de descacharramiento en el parque del fraccionamiento La Ceiba, con el objetivo de eliminar criaderos de mosquitos y prevenir enfermedades. Durante su mensaje exhortó a la población a sumarse a esta iniciativa que busca mantener una ciudad más limpia mediante la participación de todas y todos, así como proteger la salud de las familias y construir un mejor lugar para vivir.

Fechas y horario

Informó que la campaña de descacharramiento se realizará del 11 al 24 de marzo en todas las colonias y fraccionamientos de la ciudad, con puntos de recolección establecidos y con los camiones pasando a partir de las 4 de la tarde. En esta primera jornada, los volteos recorrieron las colonias La Ceiba, Santa Margarita y 30 de Septiembre, así como los fraccionamientos Emperatriz, Nueva Esperanza, Bicentenario y El Triunfo, donde las familias reunieron utensilios, llantas y diversos objetos que pueden convertirse en criaderos de mosquitos.