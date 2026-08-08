Dan banderazo a trabajos de continuidad

Como parte de los esfuerzos coordinados entre el Gobierno Federal y del Estado, para consolidar proyectos estratégicos de infraestructura, la titular de la Secretaría de Infraestructura (Seinfra), Anakaren Gómez Zuart junto al subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Juan Carlos Fuentes Orrala, dieron el banderazo de inicio a los trabajos de continuidad de La Ruta de las Culturas Mayas.

En esta gira de trabajo en la que también participó la directora general del Centro SICT Chiapas, Janette Cosmes Vásquez, y personal técnico de ambas dependencias, se recorrieron tres de los frentes de esta importante obra, que actualmente se encuentran en ejecución.

Supervisión

Durante la supervisión se verificaron los trabajos de ingeniería estructural que se ejecutan en los puentes del río Ramal Ashupa y río Ashupa, así como de los túneles en proceso; el troncal con base asfáltica; así como diversos subtramos donde se ejecutan obras de terracería, drenaje, pavimentación, obras complementarias y señalamientos, fundamentales para garantizar la calidad y funcionalidad de esta importante vía de comunicación.

Cabe recordar que en julio pasado, y en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Infraestructura del Estado formalizó la entrega de la estafeta a la SICT para dar continuidad a la ejecución de la carretera Palenque–Ocosingo La Ruta de las Culturas Mayas, reafirmando el compromiso de ambos órdenes de gobierno para concluir una obra largamente esperada por las y los chiapanecos.

La titular de la Seinfra destacó que este proyecto estratégico seguirá construyéndose de la mano de las comunidades, consolidando una infraestructura que impulsará el desarrollo regional y fortalecerá la conectividad entre los municipios de la región.

Finalmente, subrayó que la coordinación entre el Gobierno de Chiapas y el Gobierno de México permitirá consolidar una de las obras de infraestructura más importantes del sureste mexicano, fortaleciendo la conectividad, el comercio, el turismo, la salud y la educación, además de generar bienestar y prosperidad para miles de familias chiapanecas, reflejando el compromiso de invertir en infraestructura que transforma la calidad de vida y detona el desarrollo regional.

Los trabajos contemplan una meta de 5.3 kilómetros de una vía de comunicación tipo A2, así como la construcción de dos túneles, con longitudes de 320 y 200 metros, respectivamente.

Esta obra beneficiará a 333 mil 778 habitantes y permitirá la generación de aproximadamente 24 mil empleos, al tiempo que fortalecerá la actividad turística de la región mediante una mejor conectividad con zonas arqueológicas y destinos naturales de gran relevancia, impulsando el desarrollo económico y social de las comunidades.