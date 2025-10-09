Dan banderazo ceremonial de la Carrera Panamericana

En un ambiente lleno de adrenalina y con el rugir de los motores, el gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar dio el banderazo de arranque ceremonial a La Carrera Panamericana, que en su edición número 75 regresó a Chiapas, su punto de origen.

Evento automovilístico

Este evento automovilístico, considerado uno de los más emblemáticos e históricos del mundo, recorrerá más de cuatro mil kilómetros desde Chiapas hasta Zacatecas.

Frente a la Catedral de San Marcos, en Tuxtla Gutiérrez y acompañado por familias chiapanecas, el mandatario presenció el desfile de los 72 automóviles participantes, al tiempo de agradecer a los organizadores de la carrera y desear éxito a las y los pilotos en su travesía por las carreteras del país.

“Tengo el honor de dar el banderazo de salida. Está de vuelta en casa La Carrera Panamericana, hay que disfrutarla. Deseamos lo mejor a todos los pilotos y equipos para que lleguen con bien a Zacatecas”, expresó.