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ChiapasTuxtla

Dan banderazo de inicio a trabajos de una calle más

Abril 29 del 2026
Estas labores para mejorar las colonias forman parte del programa Calles Felices. Cortesía
Estas labores para mejorar las colonias forman parte del programa Calles Felices. Cortesía

Después de 30 años de espera, la justicia social llegó a la colonia San Isidro Buena Vista, luego de que este martes el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, dio el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación de la avenida 5 de Febrero y hace unas semanas dio el banderazo a la calle San Isidro.

Acompañado de vecinas, vecinos, y familias de la zona, el presidente municipal Ángel Torres explicó que será una obra integral que contempla pavimentación con concreto hidráulico, red de drenaje, agua potable, alumbrado público, señalética y pintura en la fachadas de las viviendas, como parte de Calles Felices, programa que está transformando la imagen urbana y la calidad de vida de las familias.

En este sentido, los habitantes externaron su agradecimiento por las obras que realizan, toda vez que habían pasado más de 10 administraciones municipales y nadie les había cumplido como lo ha hecho el alcalde Ángel Torres, quien llegó, platicó con ellos y hoy, dijeron, estamos iniciando las obras.

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