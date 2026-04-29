Dan banderazo de inicio a trabajos de una calle más

Después de 30 años de espera, la justicia social llegó a la colonia San Isidro Buena Vista, luego de que este martes el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, dio el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación de la avenida 5 de Febrero y hace unas semanas dio el banderazo a la calle San Isidro.

Acompañado de vecinas, vecinos, y familias de la zona, el presidente municipal Ángel Torres explicó que será una obra integral que contempla pavimentación con concreto hidráulico, red de drenaje, agua potable, alumbrado público, señalética y pintura en la fachadas de las viviendas, como parte de Calles Felices, programa que está transformando la imagen urbana y la calidad de vida de las familias.

En este sentido, los habitantes externaron su agradecimiento por las obras que realizan, toda vez que habían pasado más de 10 administraciones municipales y nadie les había cumplido como lo ha hecho el alcalde Ángel Torres, quien llegó, platicó con ellos y hoy, dijeron, estamos iniciando las obras.