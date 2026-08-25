Dan bienvenida a alumnos de nuevo ingreso

En un ambiente de entusiasmo, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Comitán, Unidad Académica Tonalá, dio la bienvenida oficial a los alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar agosto 2026 - enero 2027.

En la mesa de presídium estuvieron presentes Salomón Velasco Bermúdez, director de Planeación; Abel Vázquez Gutiérrez, director del Centro Bachillerato Industrial y de Servicio (CBTIS 170); Manuel Narcía Coutiño, presidente Municipal de Tonalá; Navil Sánchez de la Cruz, encargada de la Unidad Académica Tonalá.

Abel Vázquez Gutiérrez, director del CBTIS 180, agradeció a las autoridades del gobierno municipal por su colaboración y dio la bienvenida a los asistentes, a quienes exhortó a aprovechar estas oportunidades para convertirse en grandes profesionistas que aporten al desarrollo de la región Istmo-Costa.

Por su parte, Salomón Velasco Bermúdez, director de Planeación, destacó que la unidad sigue consolidándose como una opción de educación superior de calidad en la región Istmo-Costa.

En su intervención, el alcalde de Tonalá se dirigió a los alumnos para ofrecerles un apoyo económico —a través del ayuntamiento— de mil pesos para su colegiatura del semestre.

Así también, se destinará un recurso económico para la remodelación del auditorio del aula audiovisual del CBTIS 170, para que tenga un espacio digno para la comunidad estudiantil.