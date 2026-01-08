Dan bienvenida a jóvenes del curso de inducción

El rector Oswaldo Chacón Rojas dio la bienvenida al curso de inducción a estudiantes que buscan ingresar a la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez”, Campus II de Tuxtla Gutiérrez.

Ante el estudiantado y tutores, manifestó que deben sentirse orgullosos de formar parte de una comunidad estudiantil de gran tradición y que en poco tiempo contará con más y mejores espacios para su formación profesional, gracias al apoyo del Gobierno del Estado.

Formación educativa

Al dirigirse a los 230 estudiantes presentes en el auditorio Los Constituyentes, Chacón Rojas manifestó que la formación que recibirán en la Unach les permitirá desenvolverse no solamente como profesionales competentes, sino como personas con sentido humano y ciudadanos al servicio de la sociedad chiapaneca.

Acompañado de la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, indicó que, ante la demanda existente para ingresar a esta licenciatura, las y los jóvenes que este día emprenden el camino de la Medicina, deben hacer valer la oportunidad que se ganaron con su esfuerzo.

En este marco, la directora de la Facultad, María Rosalba Jiménez Ocaña, señaló que la unidad académica está comprometida con la formación de calidad de las juventudes, esperando que esta experiencia sea enriquecedora, motivadora y se convierta en el punto de partida para el inicio de la carrera médica.

El curso de inducción a la Medicina Humana, es la tercera fase del proceso de evaluación o de los requisitos para ingresar a la licenciatura en Médico Cirujano; este curso es importante para introducir a las y los aspirantes, a los contenidos que se revisarán a mayor profundidad durante su formación profesional, tanto en las clases en aula como en los campos clínicos.