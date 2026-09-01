Dan bienvenida inclusiva en Berriozábal

Estudiantes y docentes de la escuela primaria Gabriela Mistral del municipio de Berriozábal recibieron con globos y música a las niñas y niños de nuevo ingreso, como cada año, se incluyó la interpretación del lenguaje de señas para los menores que poseen problemas de audición.

Ivonne Arley Chandomí Castellanos, docente del plantel en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer), explicó que esta área atiende a más de 17 menores con dificultades en el aprendizaje y brindan atención especializada para apoyarlos.

Explicó que se encuentran inscritos alumnas y alumnos con diagnóstico de trastorno de hiperactividad, dificultades severas en el aprendizaje, autismo, pérdida auditiva, discapacidad intelectual y motriz.

Expectativas

De este total de estudiantes atendidos, dijo que se espera que con el inicio del nuevo ciclo aumente la población, pues aún tendrán que evaluar el desempeño de quienes van llegando.

Sobre la inclusión en las instituciones educativas, Chandomí Castellanos consideró importante fomentarlo en las infancias, en el caso de alumnos con pérdida de audición, expuso que a lo largo de los años han sido relegados y ahora se trata de eliminar estas conductas para comenzar a integrarlos.

“Que también los maestros de una u otra manera puedan conocer un poco lo que es la lengua de señas para tener comunicación con los niños, no aislarlos, sino que sean vistos”, expresó.

Infantes

Por su parte, el director de la escuela Álvaro Prado y el supervisor de la zona 04, Ramón Seribey, confirmaron que en el plantel se recibió a un total de 510 infantes de entre seis y 12 años de edad.

Ambos coincidieron que con la Nueva Escuela Mexicana se trabaja el tema de la inclusión para acuerpar a los menores y erradicar todo tipo de discriminación, que afecta no solo en el desempeño escolar, sino psicológica y moralmente.