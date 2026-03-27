Dan continuidad a los trabajos del Festival Coyatoc

En el marco de la segunda reunión del Comité Organizador del Festival Coyatoc, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco Tuxtla) encabezada por Miguel Ángel Blas Gutiérrez, dio continuidad a los trabajos de planeación rumbo a la octava edición de este importante proyecto, teniendo como sede el municipio de Jiquipilas.

El encuentro contó con la anfitrionía de la presidenta municipal, Yaneth Chiu López, reconocida como una aliada estratégica del festival por su disposición y respaldo para fortalecer este esfuerzo regional que impulsa el rescate y la proyección de la cultura zoque. Asimismo, Chiu López reiteró el firme compromiso de su administración para participar activamente en la octava edición del festival, así como en las próximas ediciones.

Durante la reunión, Miguel Blas destacó que el Festival Coyatoc surge desde el sector empresarial con el objetivo de rescatar, dignificar y reposicionar una cultura milenaria como la zoque, generando al mismo tiempo oportunidades para artesanos, productores y comerciantes de la región, quienes encuentran en este espacio una plataforma para fortalecer su actividad económica.

Asimismo, se presentaron avances significativos en la organización del festival, entre ellos la consolidación del comité organizador, la gestión activa de patrocinadores y la suma de nuevos aliados.

A sumar esfuerzos

“Hoy más que nunca necesitamos la participación de todos. Coyatoc es un proyecto colectivo que se fortalece gracias a la participación de la sociedad civil, quienes buscamos honrar nuestras raíces y dinamizar la actividad comercial de la región. Sigamos trabajando unidos rumbo a una octava edición más sólida y representativa”.

El presidente municipal de Ocotepec, Isidro Baldemar Ramos Bonifas, reafirmó su compromiso de ser parte del Festival como cada edición, asimismo señaló que Ocotepec espera al Comité Organizador para su próxima reunión mensual en donde proyectarán su próximo festival Nasakobajk.