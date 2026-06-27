Dan continuidad al Operativo Cero Impunidad

La Fiscalía de Distrito Frailesca, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y las Policías Municipales, en cumplimiento a los acuerdos tomados en la Mesa de Seguridad y Reconstrucción de la Paz, continúan implementando operativos de seguridad en la región.

En el municipio de Ángel Albino Corzo, los recorridos preventivos se realizaron en las colonias Emiliano Zapata, Revolución El Pajal, San Francisco, Palestina, Madero, así como en los barrios Zapata, Centro, San Agustín, Los Ángeles, Guadalupe, Cedral y Ciudad Rural. Además, se instaló un punto de control en la cabecera municipal, revisando 45 vehículos y 15 motocicletas, donde se aplicó una infracción a un motociclista por no portar la documentación correspondiente.

Vigilancia

En El Parral, como parte de las acciones de prevención del delito y proximidad social, los patrullajes de vigilancia se llevaron a cabo en los barrios Centro, Santísimo, Reforma, Santa Cecilia, Arenal, Las Palmas, Guadalupe, Frontera, y en la Colonia Jericó.

Mientras, en La Concordia se supervisaron los barrios Santa Cruz, Santa Cecilia, Guadalupe, Embarcadero Concordia, El Mirador, San Pedro y Centro.

Finalmente, en Villaflores se realizaron recorridos en las colonias Dr. Domingo Chanona, Melchor Ocampo, Agrónomos Mexicanos y Joaquín Miguel Gutiérrez, los cuales transcurrieron sin novedad.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.