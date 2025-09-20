Dan de alta al ambientalista Alejandro Ruiz Guzmán

Luego de permanecer 75 días internado en el hospital, el ambientalista Alejandro Ruiz Guzmán, fue trasladado a su domicilio ubicado en el barrio de Guadalupe donde continuará con su recuperación.

Ruiz Guzmán fue internado en el hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, debido a que sufrió un accidente doméstico.

Según versiones, el ambientalista se desplomó de una escalera sufriendo un traumatismo cráneoencefálico, por lo que fue trasladado de emergencia al mencionado nosocomio.

Delicado pero con avances

Alma Valeria Ruiz Urbina, informó que el estado de salud de su papá sigue siendo delicado pero está avanzando, “con mucha paciencia nosotros y él”.

“Ahora cuidamos de él con más libertad, pero igualmente con mayor responsabilidad en la casa, rodeado del amor de su familia, con los sonidos de su calle, de su barrio”.

En el comunicado agradeció “a sus familiares que los apoyaron con las guardias. A los doctores, doctoras, pasantes, residentes, enfermeras, guardias y su perrita ‘Chetos’, así como a las afanadoras. A sus vecinos, amigos y desconocidos que les llevaron alimentos en los primeros días de este evento que los ha modificado completamente”.

Agradeció también a quienes les han aportado su apoyo económico, moral y emocional. “Estamos totalmente agradecidos con cada uno de ellos”, reiteró.

Finalmente, dio a conocer que el camino de recuperación es muy largo todavía y que por recomendación médica no pueden recibir visitas.