El templo de San Antonio de Padua fue insuficiente para dar cabida al gran número de personas que acudió la tarde de este miércoles a dar el último adiós a Diego Armando Cabrera Urbina.

El joven abogado perdió la vida luego de ser atropellado en dos ocasiones, tras una riña registrada el pasado 15 de noviembre en la colonia Del Valle, de San Cristóbal de Las Casas.

A la celebración religiosa de despedida acudieron familiares y una multitud de amigos, quienes con lágrimas y aplausos lo despidieron.

El cuerpo al salir del templo fue recibido por su caballo que lo acompañó durante los desfiles de las fiestas de los barrios donde le gustaba acompañar las festividades religiosas.

Al recorrido del templo al Panteón Municipal se sumaron otros jinetes, amigos de Armando, contingente que fue acompañado de las notas musicales de una banda que interpretó varias melodías de despedida, entre éstas: “Te vas ángel mío”.

Durante el recorrido, grupos de personas le brindaron aplausos y mencionaron su nombre, a manera de despedida.

Cabe señalar que Diego Armando Cabrera Urbina, de 38 años de edad, fue privado de la existencia. Hecho por el que fueron detenidos, Arturo Enrique “N”. Y Ariadna Jacqueline “N”, como presuntos responsables de su muerte.

Los hechos ocurrieron después de que varios hombres consumieran bebidas alcohólicas y posteriormente se registró una discusión que derivó la agresión.

La necropsia determinó que la causa del fallecimiento fue una hemorragia aguda secundaria a traumatismo abdominal cerrado, con estallamiento hepático y del riñón izquierdo.