Dan el último adiós al ambientalista Ranulfo Ruiz

Diversos sectores de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas dieron el último adiós al ambientalista y luchador social, Ranulfo Ruiz Pérez, quien dejó de existir en las horas recientes de una enfermedad natural.

Fue un “luchador de las generaciones del cambio social en San Cristóbal de mediados de los años 70 del siglo XX a nuestros días, gran docente y extraordinario ser humano”.

La misa de cuerpo presente fue este miércoles 17 de septiembre en el templo del Niño de Atocha en el barrio de El Relicario, en el sur de la ciudad colonial.

“Le decimos adiós a un héroe de la Tierra y nos sumamos a la misión y de protegerla por todos los que vienen. Que su ejemplo nos impulse a proteger y conservar el hogar que es de todos”, dio a conocer en un comunicado el Barrio unido de Cuxtitali.

Por su parte, el antropólogo Jesús Manuel Hidalgo Pérez dijo que el maestro y luchador social, Ranulfo Ruiz Pérez, contribuyó a fundar sujetos sociales colectivos con “El Grupo Negro” del que formaron parte “abridores de caminos” también ya trascendidos como Mercedes Concepción Hidalgo Pérez y Hugo Isaac Robles Guillén.