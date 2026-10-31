Dan equipos de protección a brigadas topográficas

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, realizó la entrega de equipos de protección a integrantes de las brigadas topográficas de esta dependencia, a fin de fortalecer las condiciones de seguridad en el desempeño de sus actividades en campo.

La entrega benefició a los ingenieros Jorge Luis Nangucé Astudillo, Uriel Elí González Soto y Jared Amauri Clemente, así como a José Luis Cruz Velázquez, Aurelio Díaz Méndez, Isidro Pablo Jiménez, Nicolás Pérez Cortés, Aín Domínguez Hernández, Daniel Moreno Castro y Alexis Zambrano Pérez, adscritos a la Dirección de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Infraestructura (Seinfra), quienes agradecieron esta entrega, destacando que por vez primera reciben estos apoyos para garantizar la seguridad en su labor.

Importancia

Gómez Zuart hizo un reconocimiento a las y los colaboradores de la Seinfra, quienes durante más de 34 años de servicio han contribuido al desarrollo de diversos proyectos, mediante levantamientos topográficos de polígonos, calles y predios en distintos municipios de Chiapas, incluyendo localidades históricamente olvidadas, así como trabajos relacionados con la desincorporación de bienes del Gobierno del Estado.

Con estas acciones, la Secretaría de Infraestructura refrenda su compromiso con el bienestar y la seguridad de su personal, reconociendo la experiencia y dedicación de quienes, con su trabajo, contribuyen a la planeación y el desarrollo urbano en Chiapas.