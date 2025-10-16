Dan mantenimiento a panteones de la ciudad capital

Iniciaron los trabajos de mantenimiento y limpieza en los panteones de la capital del estado en las vísperas del Día de Muertos, informó el gobierno de Tuxtla Gutiérrez.

Se realizaron intervenciones en los panteones de Terán, El Jobo, Copoya y Plan de Ayala, mientras que en breve se iniciarán trabajos en los cementerios San Marcos y Municipal en el centro de la capital.

Acciones

Estos trabajos incluyen desmonte, levantamiento de basura, pintura y también fumigación para reducir la presencia de moscos.

Estas acciones eventualmente involucrarán a otras dependencias, como Seguridad Pública y Protección Civil.

Se espera en breve que otras regiones de la entidad activen sus operativos en los panteones para recibir a miles de fieles, en la visita que realizarán a sus difuntos en el marco del Día de Muertos.