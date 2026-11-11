Dan orientación psicológica a estudiantes

Durante el primer ciclo escolar de 2026, en la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) se canalizaron 204 estudiantes a Orientación Educativa y Psicológica, de los cuales 141 recibieron atención por diversas situaciones, como bajo rendimiento académico, estrés y problemas personales.

Lo anterior lo dio a conocer la jefa del Departamento de Seguimiento a la Trayectoria Estudiantil, María Dolores Zárate Izquierdo, durante la entrega de reconocimientos a nueve estudiantes de la Licenciatura en Psicología que integraron la sexta generación de prestadores de servicio social del Proyecto de Orientación Educativa y Psicológica.

Disposición

Destacó el entusiasmo, la responsabilidad y la sensibilidad humana de las y los jóvenes, quienes brindaron atención y acompañamiento al alumnado de las 10 unidades académicas de la institución.

Agradeció a la directora de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Marcela Contreras Valiserra, para hacer posible este proyecto, así como a las y los estudiantes que desde 2023 se han sumado a esta labor de acompañamiento, que a la fecha ha beneficiado a 902 estudiantes.

Expresó su agradecimiento por poner sus conocimientos y habilidades profesionales al servicio de sus compañeras y compañeros, contribuyendo a las acciones de orientación, escucha y acompañamiento socioemocional que impulsa la Universidad.

Impacto

“El verdadero servicio no consiste únicamente en realizar actividades, sino en generar un impacto positivo, por pequeño que parezca, en la vida de los demás”, expresó.

El alumno Jonathan Joaquín Cruz Galindo compartió que participar en este proyecto representó una experiencia de aprendizaje y crecimiento personal, que les permitió desarrollar nuevas habilidades.