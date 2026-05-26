Dan pasos para desestigmatizar el aborto

Aunque persisten retos para desestigmatizar el aborto, Chiapas ha dado pasos importantes como la legalización de este en diciembre de 2024, así lo indicó la doctora Suzanne Veldhuis, quien enfatizó que hace falta romper los sesgos que el propio personal de salud y los médicos en formación aún mantienen.

Detalló que estos prejuicios en el personal de salud de los hospitales proviene de que los únicos casos de aborto en casa que atienden son aquellos que sufren complicaciones, por lo que se invisibilizan todos los procesos de éxito.

Acceso oportuno, es clave

Puntualizó que Chiapas tiene la tasa más alta de muerte materna, y que se mantiene entre el quinto y cuarto lugar en decesos a causa de aborto, pero, aclaró, no por abortos inducidos, sino por abortos espontáneos en donde la falta de acceso a una atención oportuna es un factor importante para entender la problemática.

La doctora subrayó que una causa para las complicaciones es el desconocimiento que persiste en la sociedad sobre el aborto en casa, por lo que hizo un llamado para socializar la información.

En ese sentido, celebró que el Gobierno de Chiapas abriera una línea de atención para mujeres que buscan abortar. En ocasiones, dijo, el propio personal de los hospitales se niega a tratar los casos de aborto; sin embargo, reiteró, tampoco lo deben obstaculizar.

Dijo que en caso de que algún médico no quiere seguir con el proceso de aborto por su objeción de conciencia tiene que referir y dar la información necesaria para que la paciente cumpla su intención.