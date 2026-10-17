Dan posesión de predio a mujeres

Tras un proceso jurídico y hechos de violencia, más de 300 integrantes de la organización Mujeres en Movimiento por una Justicia Social tomaron posesión de un predio en la colonia El Alazán, al nor-poniente de Tapachula y pidieron a las autoridades que les brinden garantías de seguridad.

Su dirigente Isabel Méndez Hernández, explicó que gracias a la actuación de la Fiscalía General del Estado y del Ayuntamiento de Tapachula, lograron recuperar los terrenos que “les fueron donados desde hace varios años” y de los cuales se había apoderado un pequeño grupo.

Recordó que hace algunos meses, ella y otras mujeres fueron golpeadas por los invasores, por lo que se interpusieron las denuncias penales y este viernes, con la presencia de autoridades, se les entregaron los lotes que les corresponden.

Mencionó que existen órdenes de aprehensión contra los responsables, aunque al persistir las amenazas requieren que se mantenga la seguridad en esa zona.

“Hoy vamos a tomar posesión del predio; somos más de 300 mujeres con necesidad, vienen familias completas que no tienen dónde vivir”, señaló.

Reconoció la intervención del alcalde Yamil Melgar Bravo y del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, para lograr recuperar los lotes.