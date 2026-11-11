Dan primer paso para crear Ach’lum El Triunfo

La LXIX Legislatura turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el estudio y dictamen de la iniciativa de decreto para la creación del nuevo municipio de Chiapas, Ach’lum El Triunfo, suscrita por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

El diputado Mario Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, señaló que esta acción se trata de una deuda histórica con la gente de Nuevo Sitalá, comunidad que por acuerdo de las propias comunidades recibirá el nombre de Ach’lum El Triunfo y que se desprende del municipio de Simojovel.

Integración

Detalló que son entre nueve y diez comunidades las que integrarán al nuevo municipio una vez que se lleve a cabo la votación en sesión.

Guillén recordó que hace algunos meses se llevó a cabo el proceso de consulta, encabezado por la Secretaría General de Gobierno, en el que participaron todas las comunidades para ser escuchadas y donde por mayoría se determinó continuar con ese proceso.

Instalación del Consejo Municipal

Respecto a los tiempos, el diputado explicó que en los transitorios de la creación, se establecerá un consejo municipal después del 7 de junio, al día siguiente del proceso electoral, para no afectar los comicios.

Precisó que la ley establece que 90 días antes del arranque del proceso electoral no deberá haber ninguna modificación relacionada con temas electorales.

Recursos y Clave de Registro

Sobre el impacto presupuestal, afirmó que seguramente se tendrá que hacer un apartado y que dentro de los transitorios también se establece trabajar con la Secretaría de Finanzas para que los recursos que corresponden a estas comunidades, cuando ya esté integrado el Consejo Municipal, sean administrados por dicho consejo.

En cuanto a la cartografía, Guillén mencionó que se contrató a un despacho de ingenieros especialistas para cuidar esa parte, los límites y la voluntad de todas las comunidades, por lo que consideró que está bien integrado.

Aclaró que corresponde al INE realizar ese trabajo una vez que se tenga la aprobación del Congreso, momento en que el instituto deberá darle una clave al nuevo municipio.