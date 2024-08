Dan refugio a más personas en casa de cultura

Unos 150 pobladores de la comunidad de La Esperanza, municipio de Chenalhó que huyeron por la violencia, se instalaron este miércoles en la casa de cultura ubicada en la cabecera municipal de dicho lugar.

Representantes de las 20 familias (108 personas) de Tzanembolom que desde el 21 de julio se encuentran albergados en ese mismo local, informaron que los desplazados necesitan alimentos y ropa porque dejaron sus casas sin sacar sus pertenencias.

Testimonio

Una mujer adulta que llegó con sus demás familiares afirmó que dejaron la comunidad de La Esperanza porque “ya no podemos ver nuestra milpa ni el cafetal ni ir a traer leña. No tenemos comida, ni un gramo de maíz ni frijol ni leña. Nuestras gallinas se perdieron. Por eso queremos justicia, que lo arregle el gobierno”.

Reiteró: “Queremos comida porque tenemos mucha hambre. Tuvimos miedo por el grupo armado. Nos escondimos cuando empezó la balacera. Pedimos que se vayan al (penal) de El Amate los grupos armados”.

Los representantes de los desplazados de Tzanembolom manifestaron que “el alcalde Abraham Cruz Gómez no nos hace caso, no aparece aquí (en la casa de la cultura), se anda escondiendo y no quiere que se reúna más gente aquí. Quiere que estén donde están escondidos. Solo llama por teléfono. No le hace caso a la gente, no viene a ver, desde que llegamos no nos ha llegado a visitar, solo ha prestado la casa de la cultura”.

Ataque

Tanto los desplazados de Tzanembolom que fueron rescatados por autoridades estatales el 20 de julio, como los de La Esperanza que se desplazaron el martes, abandonaron sus respectivas comunidades debido a que integrantes del grupo conocido como Los Herrera dispararon armas de fuego de grueso calibre contra esas localidades.