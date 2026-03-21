Dan seguimiento a acciones de prevención

La Fiscalía Ambiental continúa brindando seguimiento a las acciones de prevención y combate de incendios forestales en los municipios de Villa Comaltitlán y Ocozocoautla, en un trabajo coordinado con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Protección Civil y las distintas áreas de los Ayuntamientos que tienen injerencia en el tema.

En el municipio de Villa Comaltitlán, se llevó a cabo una reunión de trabajo, donde personal de la Fiscalía de materia presentó el tema prevención de delitos ambientales e incendios forestales, enfatizando en la penalidad por la comisión del delito de ecocidio. En este acto, se contó con la presencia de los integrantes de diversos Comités Comunitarios de Protección Civil, los Comisariados Ejidales, así como los Jueces Rurales de diversas comunidades.

Mientras que, en Ocozocoautla de Espinosa, se realizaron recorridos a los ejidos Horizonte, Nuevo San Juan Chamula, La Perla y San Vicente, con el objetivo de supervisar las áreas naturales protegidas y platicar con los encargados de la importancia de prevenir los incendios forestales, combatir el ecocidio y evitar el cambio de uso de suelo. A estas acciones se sumó personal de la Secretaría General de Gobierno y Mediación.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de trabajar en coordinación con los tres órdenes de gobierno para prevenir y combatir los incendios forestales, y hacer frente al delito de ecocidio con Cero Impunidad.