Dan seguimiento a caravana “Fe y Esperanza”

La Fiscalía de Inmigrantes, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) y Grupo Beta, continúa con el seguimiento y atención a la caravana de migrantes denominada “Fe y Esperanza” que permanece en Arriaga.

La institución trasladó un primer grupo de 94 personas de diferentes nacionalidades, quienes se encontraban resguardados en el Albergue Temporal para Niñas y Niños No Acompañados y Mujeres Migrantes. La operación fue encabezada por personal de Grupo Beta.

El recorrido hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez tuvo como objetivo realizar sus trámites migratorios correspondientes, dando prioridad a núcleos familiares.

Sin incidentes

En total fueron movilizados 19 núcleos familiares en unidades oficiales del INM, sin que se reportara incidente alguno.

Las autoridades informaron que el resto de las personas que integran dicha caravana permanecen resguardadas en Arriaga, en espera de que existan condiciones de espacio en las instalaciones migratorias de la capital del estado para continuar con su proceso.

La Fiscalía de Inmigrantes precisó que la Delegación Arriaga continuará con el monitoreo permanente de este movimiento migratorio y que cualquier eventualidad relevante será informada de manera oportuna.