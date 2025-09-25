Dan seguimiento a casos de miasis

La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Faride Abud García, informó que las autoridades sanitarias mantienen un control y monitoreo sobre los casos de miasis (infestación por larvas de mosca) en humanos, aunque admitió que aún se esperan reportes de varias instituciones para tener una cifra exacta.

La legisladora explicó que la rectoría de la vigilancia epidemiológica recae en la Secretaría de Salud Estatal, mientras que la atención médica directa está a cargo de IMSS Bienestar.

“Se lleva un control sobre todo de prevención. Siempre se ha hablado de la prevención y creo que muchos países tenemos el ejemplo que le enfocan o se caracterizan principalmente en ese tema”, señaló Abud García.

En este contexto hizo un llamado a la población para estar atenta a los síntomas y buscar atención médica oportuna.

“Muy poca gente, a veces, dice los primeros síntomas y no acude. Y entonces ahí sí valdría la pena seguir informando y hacer un poquito más de conciencia también a la población”, afirmó.

No hay cifra exacta

Al ser cuestionada sobre el número exacto de casos de miasis reportados, la diputada indicó que no se cuenta con la totalidad de los datos: “El reporte exacto no lo manejamos nosotros, faltan los reportes de los hospitales básicos comunitarios. Que eso todavía los datos no los tenemos completos”.

Sobre las causas de esta enfermedad en seres humanos, Abud García explicó que los microorganismos pueden mutar y hacerse resistentes, un fenómeno similar al observado durante la pandemia de covid-19.

“Hoy por hoy sigue habiendo casos de covid y ya se presenta como una gripa. Muchas bacterias y virus van mutando, y en el caso del ser humano pasa lo mismo”.

Respecto a otros temas de salud pública, la presidenta de la comisión se refirió al aumento de casos de sarampión a nivel nacional, destacando que Chiapas ha logrado mantener una situación controlada gracias a las campañas de vacunación.

“En Chiapas sí se hizo una campaña de vacunación. La verdad sí ha resultado. No tenemos tantos casos como en otros estados”, aseguró.