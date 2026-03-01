Dan seguimiento a Chuleando El Sabinal

Aunado a la limpieza y desazolve que habitualmente se realiza en el mencionado río, este sábado el presidente municipal Ángel Torres Culebro, junto a la sociedad civil, dio seguimiento al programa Chuleando El Sabinal, con la participación de más de 200 personas civiles, mismas que ayudaron en la limpieza de este icónico afluente, cuya política, dijo, está alineada a las estrategias de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en el cuidado del medio ambiente.

Agradece participación

Al informar que con estas acciones cuidamos el entorno y mejoramos la imagen urbana de Tuxtla Gutiérrez, el alcalde Ángel Torres agradeció la participación de niñas, niños, jóvenes e integrantes del Pentatlón Deportivo Militarizado, Scouts de México, Escuela de Trabajo Social, Universidad del Sur, Universidad Joaquín Miguel Gutiérrez, Transportistas, Sección 40 del SNTE, Iglesias Cristianas, Patronato de la Feria de San Marcos y Logias Masónicas.