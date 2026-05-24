Dan seguimiento a embovedado del arroyo Santa Ana

El presidente municipal Ángel Torres, acompañado del secretario de Protección Civil (PC), Eder Mancilla, y del director de Infraestructura de la Secretaría de Obras Públicas Municipal, Jesús David Gutiérrez Moreno, supervisó los trabajos de embovedado del arroyo Santa Ana, a la altura de la colonia Las Palmas, donde recientemente se detectó un socavón.

Detección a tiempo

Cabe destacar, dice el reporte oficial, que este desperfecto fue identificado de manera oportuna gracias a los recorridos y supervisiones preventivas que realiza personal de la Secretaría de Protección Civil (PC) en embovedados, canales pluviales, muros de gavión, ríos, arroyos y afluentes, previo a la temporada de lluvias.

Acciones preventivas

Al señalar que los trabajos avanzan de manera favorable y pronto quedarán concluidos, el alcalde capitalino destacó la importancia de ejecutar acciones preventivas que contribuyan a mitigar riesgos y proteger la integridad física y patrimonial de las familias tuxtlecas.