Dan seguimiento a las demandas del sector laboral

Es importante que los programas educativos deban dar seguimiento a la evolución de las demandas del sector laboral, por eso personal directivo de Unidades Académicas y Programas Educativos de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) participaron en el curso “Metodología del Estudio de Empleadores”.

La directora de Aseguramiento de la Calidad, Mónica Janeth Estrada González, comentó que el objetivo fue fortalecer los mecanismos de evaluación y mejora continua de la oferta educativa.

Destacó que los programas educativos que ya han realizado estos estudios cuentan con la posibilidad de efectuar análisis comparativos y dar seguimiento a la evolución de las demandas del sector laboral.

Entre las competencias que los empleadores han identificado de manera recurrente, destacan la capacidad para el trabajo en equipo y la responsabilidad en la toma de decisiones, habilidades fundamentales para el desempeño profesional.

Acciones

Los estudios de empleadores constituyen un mecanismo de evaluación interna y externa que permite recabar información sobre el desempeño profesional de los egresados.

Los resultados se analizan de manera colegiada en el seno de los programas educativos y se traducen en acciones de mejora, entre ellas, la actualización de los planes de estudio.

Entre los principales beneficios de estos estudios destacan la adecuación de los programas académicos a las necesidades del entorno laboral, la generación de indicadores para evaluar la calidad del servicio educativo.