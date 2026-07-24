Dan seguimiento a obra en Infonavit Grijalva

El presidente municipal Ángel Torres dio seguimiento a los trabajos de rehabilitación del drenaje sanitario que se realizan sobre el bulevar Fidel Velázquez, en la colonia Infonavit Grijalva, una obra prioritaria que fortalecerá la infraestructura hidráulica y mejorará el servicio en beneficio de las familias y comercios.

Durante el recorrido, Ángel Torres destacó que estas acciones permitirán reducir afectaciones ocasionadas por el deterioro de la red de drenaje, brindando mayor seguridad, bienestar y mejores servicios públicos para las y los habitantes de ésta y colonias aledañas.

El alcalde reiteró que su gobierno continúa impulsando obras con sentido social, atendiendo necesidades que durante muchos años fueron planteadas por la ciudadanía. Con trabajo cercano y resultados, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez sigue construyendo una ciudad con infraestructura más eficiente y mejor calidad de vida para todas y todos.