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ChiapasTuxtla

Dan seguimiento a obra en Infonavit Grijalva

Julio 24 del 2026
Ángel Torres destacó que estas acciones permitirán reducir afectaciones ocasionadas por el deterioro del drenaje. CP
Ángel Torres destacó que estas acciones permitirán reducir afectaciones ocasionadas por el deterioro del drenaje. CP

El presidente municipal Ángel Torres dio seguimiento a los trabajos de rehabilitación del drenaje sanitario que se realizan sobre el bulevar Fidel Velázquez, en la colonia Infonavit Grijalva, una obra prioritaria que fortalecerá la infraestructura hidráulica y mejorará el servicio en beneficio de las familias y comercios.

Durante el recorrido, Ángel Torres destacó que estas acciones permitirán reducir afectaciones ocasionadas por el deterioro de la red de drenaje, brindando mayor seguridad, bienestar y mejores servicios públicos para las y los habitantes de ésta y colonias aledañas.

El alcalde reiteró que su gobierno continúa impulsando obras con sentido social, atendiendo necesidades que durante muchos años fueron planteadas por la ciudadanía. Con trabajo cercano y resultados, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez sigue construyendo una ciudad con infraestructura más eficiente y mejor calidad de vida para todas y todos.

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