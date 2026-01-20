Dan seguimiento a trabajos en el mirador del Cañón

El presidente municipal, Ángel Torres, dio seguimiento a los trabajos de rehabilitación que se realizan en el Mirador Los Chiapas, ubicado en el emblemático Cañón del Sumidero, como parte de las acciones para dignificar y fortalecer uno de los espacios más representativos de la capital.

Rehabilitación

La rehabilitación del mirador tiene como objetivo impulsar el atractivo turístico de Tuxtla Gutiérrez, mejorar la experiencia de visitantes locales, nacionales y extranjeros, y consolidar al Cañón del Sumidero como un punto clave para el desarrollo turístico en la capital.

Con estas acciones, el Ayuntamiento busca detonar la economía local, generar mayor afluencia turística y rescatar un espacio emblemático que forma parte de la identidad de la capital, promoviendo su conservación a través estrategias sostenibles y sustentables.