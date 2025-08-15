Dan solución parcial al conflicto de Pemex

Trabajadores jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) levantaron en forma momentánea el bloqueo a la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) en Puerto Chiapas, con lo que este jueves por la tarde se reinició la salida normal de pipas con combustibles hacia las gasolineras de la región de la Costa, Soconusco, Frontera Sur y Sierra de Chiapas.

Aclararon que solamente fue un acuerdo parcial y en caso de que no se restablezca el servicio médico integral al domingo, el próximo lunes volverán a bloquear esas instalaciones aunque ya en forma indefinida y sin negociación.

Jhonson de los Santos González explicó que tras un diálogo con directivos de Pemex en el que intervino el Sindicato Nacional de Trabajadores de la paraestatal, “nos vimos en la necesidad de dejar libre de aquí al domingo, recuperando una parte mínima del servicio médico y si no resuelven, el lunes regresamos de forma indefinida”.

De esta manera, las pipas con combustible empezaron a salir normalmente de la TAD para entregarlo en las gasolineras, desde Mapastepec hasta Suchiate y Motozintla, en donde se estaban presentando problemas de desabasto.

“Si Pemex no cumple con el acuerdo volveremos a cerrar, pero de manera definitiva”, dijo De los Santos González, explicando que el servicio médico integral lo brinda Pemex a través de una clínica subrogada ubicada en Tapachula a la cual le adeudan un año y por ese motivo, más de 400 trabajadores y sus familias ya no reciben atención.

La tarde de este jueves, se reinició la entrega de combustibles a las gasolineras de la región, por lo que se espera que se restablezca el servicio al cien por ciento en las próximas horas.

Todavía por la madrugada y mañana, en las pocas distribuidoras que contaban con producto se hacían grandes filas de vehículos para obtener la gasolina. Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que el problema con las empresas de transporte contratadas para la distribución estaba en proceso de solución.

Son un promedio de 15 pipas que salen por turno a repartir combustible tanto a Tapachula como a los municipios vecinos.