Dan último adiós a Alejandro Ruiz Guzmán

Ciudadanos sancristobalenses, amigos y familiares dieron el último adiós a Alejandro Ruiz Guzmán, reconocido por su trabajo periodístico, activismo social y ambiental en San Cristóbal de Las Casas.

La misa de cuerpo presente se realizó en la parroquia de la Virgen de Guadalupe, barrio donde nació y vivió.

Posteriormente, el féretro fue despedido con aplausos para ser trasladado al panteón municipal donde recibió cristiana sepultura.

El comunicador Héctor Aguilar Moreno dijo que hablar de Alejandro Ruiz Guzmán es hablar de los hombres ilustres que ha tenido la ciudad de San Cristóbal y que siempre deberán ser recordados.

El cronista de la ciudad, Luis Urbina, mencionó en entrevista que la partida de Alejandro "nos deja un gran dolor, pero al mismo tiempo como ecologista sembró muchas semillas para el bien no solamente para San Cristóbal sino en toda el área que nos circunda. Por más de 20 años procuro darle más vida a la vida con las campañas de reforestación.

Teresa Zepeda mencionó que Alejandro fue un gran ecologista que realizaba campañas de reforestación desde conseguir la semilla para el invernadero, posteriormente la siembra de árboles y el seguimiento para su crecimiento. Gracias a esto existen varios espacios reforestados.

También otras personas expusieron sus ideas desde las redes sociales, como Manuel de la Cruz, quien dijo que Alejandro Ruiz Guzmán fue un periodista y comunicador que participó en la cobertura informativa del levantamiento zapatista en la región a principios de la década de 1990.