Dan último adiós a caídos de la OCEZ

Habitantes de la comunidad Santa Cruz de Venustiano Carranza, e integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Región Carranza-Histórica, le rindieron homenaje a Carlos de la Cruz Morales y a José Rubén de la Cruz Méndez, fallecidos el pasado 17 de junio en un enfrentamiento con campesinos de la OCEZ RC y Casa del Pueblo, mientras intentaban recuperar tierras.

En medio de música, familiares y seres queridos de los fallecidos acompañaron una caminata hasta el punto donde la organización dio lectura a un comunicado, en el que responsabilizaron de los hechos al grupo Los Manueles, ubicado en Candelaria El Alto.

Recordaron que los compañeros se encontraban trabajando en tierras que, señalan, les fueron dadas desde hace 20 años a través de distintas minutas, mismas que se encuentran en manos del gobierno con el compromiso de regularizarlas.

La organización mencionó que uno de los cuerpos fue encontrado en su parcela “con tiro de gracia y señas de tortura”, después de que ambos fueran emboscados con drones y armas de alto poder.

También denunciaron que los campesinos han sido despojados de su cosecha de maíz y frijol, por parte del mismo grupo que realizó el acto y, apuntan, “hasta hoy gozan de impunidad”.