Dan último adiós a profesora

En una misa íntima realizada en la catedral de San Cristóbal de Las Casas, alumnos y profesores de la Secundaria del Estado Número Uno le dieron el último adiós a la maestra Adriana de Jesús Cardoso Aguilar, fallecida hace unas semanas en el estado de Oaxaca.

El director de la institución, Pedro Alberto Ruiz Coutiño, indicó que la noticia fue muy dolorosa para todo el alumnado y profesorado, ya que la docente se caracterizaba por un dinamismo y compromiso con sus estudiantes.

Con 18 años de trayectoria en la secundaria, dejó truncado un proyecto de poesía coral de alumnos que ella misma había empezado una semana antes de su fallecimiento.

Sin embargo, compañeros suyos continuaron con esa actividad para presentarlo en el día de su homenaje en la escuela, realizado el día de ayer y en la que estuvieron presentes sus familiares.

Dos detenidos

Adriana de Jesús Cardoso fue asesinada en Juchitán, Oaxaca, esto mientras se dirigía a uno de los festejos tradicionales de la zona. El hecho ocurrió la madrugada del 14 de noviembre, afuera de un Oxxo ubicado en el fraccionamiento Zapandú.

Autoridades del estado vecino informaron de la detención de dos implicados: Telésforo G. J. y Andrés S. R. alías “Andy”.

El asesinato de la profesora se dio en un contexto donde la criminalidad en Juchitán empezó a aumentar, por lo que las autoridades habían iniciado el Operativo Sable.