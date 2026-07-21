Dan último adiós al líder Domingo López Ángel

Familiares, amigos y habitantes de colonias de la zona norte de San Cristóbal de Las Casas dieron este sábado, de acuerdo con el rito islámico, el último adiós al líder histórico Domingo López Ángel.

El indígena tsotsil fue expulsado de San Juan Chamula por profesar una religión distinta a la católica.

Tras su expulsión y a su llegada a la ciudad de San Cristóbal, fue fundador de la colonia La Hormiga al norte de la ciudad.

En el año de 1986 fundó la Organización Social Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas (Criach), fue colaborador del Obispo Samuel Ruiz García, participó en las mesas de diálogos por la paz en 1994 entre gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Fue diputado local plurinominal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso Local de Chiapas; fundador de la Iglesia de Dios, militó en las filas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde en sus comienzos fue bautizado.

Fue encarcelado 13 veces por defender la comunidad evangélica indígena tostsil, en 1998 fue encarcelado bajo el gobierno de Roberto Albores Guillén. Al no sentirse respaldado por las comunidades evangélicas, optó por la religión musulmana, en donde permaneció hasta el día de su muerte. Fue fundador y líder de varias organizaciones, además de fotógrafo, informó el líder evangélico Esdras Alonso González.

Envuelto con una sábana blanca de acuerdo a como dicta la religión musulmana, fue velado y sepultado su cuerpo.

Durante el velorio, el cuerpo estuvo cubierto por una sábana blanca; junto a él, un canasto para poner las ofrendas económicas.

Acompañado de cientos de hombres y mujeres indígenas, líderes religiosos, funcionarios y políticos, es como despiden a López Ángel, exdiputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y referente de las luchas sociales en Chiapas, quien rechazó un cheque en blanco al entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, para que no retomarán cientos de familias expulsadas a San Juan Chamula.