Dan vida con residuos de rosca de Reyes

En Tuxtla Gutiérrez se producen a diario entre 600 y 800 toneladas de residuos sólidos, sin embargo, organizaciones de la sociedad civil apenas logran recuperar entre 10 y 12 toneladas de plástico a lo largo de todo un año. A pesar de esta disparidad, iniciativas ciudadanas continúan sumando esfuerzos para reducir el impacto ambiental y generar beneficios sociales.

Una de estas acciones es la campaña impulsada por la asociación civil Operación Conejo México, la cual promueve la recolección de los muñequitos de plástico que tradicionalmente se incluyen en la rosca de Reyes y que, en la mayoría de los casos, terminan desechados.

Plástico

De acuerdo con la organización, estos objetos están fabricados con el mismo tipo de plástico que las tapas de envases de yogur, botellas PET y garrafones, por lo que pueden ser reciclados.

Esta iniciativa se suma a las colectas permanentes de tapas plásticas que realiza la asociación como parte de su labor ambiental y social.

Belly Martínez, voluntaria de Operación Conejo y coordinadora nacional de los Talleres Infantiles, explicó que la campaña surge durante una temporada en la que se incrementa el consumo de roscas y, por ende, la generación de este tipo de residuos.

El objetivo de la recolección es doble: contribuir al cuidado del medio ambiente y destinar los recursos obtenidos del reciclaje a la atención de pacientes con cáncer.

Detalló que el apoyo se canaliza de manera directa a hospitales pediátricos, los cuales identifican a las personas que requieren respaldo económico.

Gastos

Con los recursos obtenidos, se cubren gastos como quimioterapias, radioterapias, medicamentos, traslados y estudios especializados.

Aunque el volumen recuperado es reducido frente a la cantidad de basura que se genera día con día en la ciudad, la voluntaria subrayó el valor educativo y simbólico de estas acciones.

“En Tuxtla se producen entre 600 y 800 toneladas de residuos al día, mientras que nosotros recolectamos alrededor de 10 a 12 toneladas de plástico al año”, precisó, destacando que la campaña busca generar conciencia sobre la correcta disposición de los desechos y la responsabilidad compartida en el cuidado del entorno.

Operación Conejo México cumplió en 2025 diez años de trabajo continuo, periodo en el que ha promovido la cultura del reciclaje, el altruismo y la participación social, en especial entre niñas, niños y jóvenes.

La próxima colecta se realizará el 15 de marzo de 2026, en la puerta cuatro del estacionamiento del parque Caña Hueca, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, donde se recibirán tapas plásticas y muñequitos de rosca como parte de una campaña que busca transformar el desecho cotidiano en apoyo concreto para pacientes con cáncer.