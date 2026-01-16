Daña frío y lluvia producción de mango

Las condiciones climatológicas provocadas por los frentes fríos y las lluvias atípicas que se registraron a finales del 2025 ponen en riesgo la productividad, ya que provocaron la caída de parte de la producción de mango ataulfo en el Soconusco, de acuerdo con las estimaciones de productores, la merma para esta cosecha podría ser alrededor del 20 por ciento.

El presidente del Consejo Regulador de la Calidad del Mango Ataúlfo, Alfredo Cerdio Sánchez, dio a conocer que serán cerca de 15 mil de las 70 mil toneladas que se cosechan cada temporada, las que se perderán a causa de las condiciones climáticas.

Pérdida económica

Dijo que, para estimular la floración, los productores han tenido que invertir para aplicar nitratos, de manera aérea y terrestre, lo que aumenta los costos de producción y las pérdidas económicas para los productores, ya que, pese a estos esfuerzos, todo queda de las condiciones de la naturaleza.

Señaló que desafortunadamente estas afectaciones son cada vez más frecuentes, ya que son propias del cambio climático, lo que ha venido a ser perjudicar a las plantaciones de mango durante su etapa de floración, que se da entre noviembre y diciembre.

“En estos momentos estamos aplicando nitratos para poder salvar la cosecha, la cual presenta una pérdida de unas 15 mil toneladas debido a los frentes fríos y a las lluvias que se presentaron a finales del año pasado, las cuales afectaron los árboles de mango”, expresó.

Apoyo

Cerdio Sánchez puntualizó que, han buscado la manera de sostener reuniones con autoridades federales, estatales y municipales para notificarles sobre los daños y explorar posibles apoyos a través de los programas de aseguramiento disponibles.