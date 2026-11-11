Dañan el mural “La mujer tejedora” en Tenejapa

El artista maya Antún Kojtom denunció la destrucción del mural de su autoría, “Homenaje a la mujer tejedora” en Tenejapa, obra que fue realizada hace 25 años.

La pieza ubicada en el edificio de Tenejapa fue destruida el año pasado, sin embargo fue reconstruida por las autoridades pero nuevamente fue vandalizada.

La destrucción indignó tanto a su creador como a la comunidad artística, quienes hicieron público su malestar.

Pronunciamiento

La comunidad artística se reunió en San Cristóbal de Las Casas para manifestar su inconformidad y para desarrollar temas en torno al cuidado y la conservación del arte y del muralismo en Chiapas.

Lamentaron que las autoridades no hayan acatado los acuerdos contraídos para respetar las normativas de salvaguarda del patrimonio artístico de Chiapas, reconocido a nivel nacional e internacional en su trabajo y que haya vuelto a ser agredida.

La pintura mural es un homenaje a las mujeres que a través de sus bordados y brocados, resaltan la tradición maya tseltal y honran a las primeras bordadoras hijas de Ixchel.