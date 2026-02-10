Dañan heladas producción de rosas

Las bajas temperaturas causadas por los frentes fríos que azotaron al estado en las últimas semanas, provocaron que las cosechas de rosas y flores destinadas para la temporada del 14 de febrero resultaran con afectaciones, lo que derivó en una escasez y alza en los precios.

De acuerdo con comerciantes dedicados a la venta de arreglos y flores del mercado San Juan, ubicado en la colonia los Choferes, esta situación les ha afectado de manera directa, pues han tenido problemas para conseguir productos provenientes, en su mayoría, del municipio de Zinacantán.

Alzas

Respecto los precios, aseguraron que un paquete de 24 rosas se consigue hasta en 500 pesos, costo elevado en comparación al año pasado; sin embargo, confían que en los próximos días esta situación pueda regularse y volver al precio normal, el cual debería rondar en los 300 pesos.

"El frío hizo que no reventaran a tiempo los botones de las rosas, algunos que son de invernadero se quemaron, hasta las cosechas de verduras no se dio, todo se echó a perder" reveló Juan Santiz, vendedor de flores.

Flor de María Pérez, otra comerciante dedicada a la venta de arreglos florales, reveló que este año recurrió a traer productos del centro del país, sin embargo la situación del precio elevado de la mercancía es la misma.

"Al estar caras las rosas y flores obviamente tenemos que subir el precio de los arreglos o ramos para poder recuperar lo gastado, lo malo de esto es que las personas lo ven caro y no se animan a comprar" reveló la vendedora.

Al igual que los demás locales instalados dentro del mercado "San Juan", confía con optimismo que durante los próximos días las ventas mejoren, pues añadió que se han mantenido bajas y esto les afecta en no poder conseguir más rosas.