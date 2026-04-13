Dañan lluvias y vientos viviendas en Cacahoatán

La tarde del pasado sábado, intensas lluvias acompañadas de fuertes ráfagas de viento, derivadas del paso del frente frío número 43, provocaron daños significativos en más de 10 viviendas del ejido El Águila, ubicado en la zona alta del municipio. Entre las afectaciones destacan techos de lámina desprendidos y enseres domésticos mojados.

En entrevista, Roberto Roblero, habitante de la zona, señaló que en días recientes se habían registrado lluvias constantes; sin embargo, el sábado la intensidad fue mayor y estuvo acompañada de vientos tipo tromba que levantaron techos de varias casas, dejando a las familias con pérdidas en muebles, ropa y otros artículos del hogar.

Reporte

De manera preliminar, comuneros reportaron más de 10 viviendas dañadas, principalmente por el desprendimiento de láminas. Ante ello, las familias afectadas solicitaron la intervención de Protección Civil (PC) para la verificación de daños y el apoyo correspondiente.

El entrevistado indicó que, tras cesar la lluvia, algunos pobladores iniciaron la reparación de sus techos, trabajos que se extendieron hasta la mañana del domingo debido a la magnitud de los daños en varias viviendas.

Asimismo, las lluvias y vientos provocaron la caída de ramas sobre la carretera; no obstante, estas fueron retiradas por los propios habitantes, debido a esto las afectaciones se concentran más en las viviendas dañadas.