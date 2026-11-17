Con apenas 12 años de edad, Daniel Álvarez Gordillo se ha convertido en un ejemplo de compromiso ambiental, creatividad y emprendimiento entre las nuevas generaciones de Chiapas. Originario de Comitán de Domínguez y residente de Las Margaritas, participó en el Foro Regional para la Construcción de la Ley de Economía Circular en Chiapas, que reunió a alrededor de 300 asistentes para promover el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Posteriormente, Daniel visitó en sus oficinas al secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, con quien compartió su historia y los avances de “Reciclaje Artístico”, proyecto que comenzó desde los seis años de edad, motivado por un documental sobre los daños que los residuos plásticos ocasionan a la fauna. A través de esta iniciativa, transforma cartón, plástico, envases y otros materiales de desecho en productos útiles y decorativos.

Su primera creación fue el “Yoyete”, elaborado con tapas de garrafón, pieza que aún conserva. Actualmente también incorpora retazos de textiles tradicionales chiapanecos a sus productos.

De acuerdo con su testimonio, ha visitado más de 100 escuelas primarias, además de secundarias y espacios universitarios donde imparte pláticas y talleres para promover la educación ambiental.

Daniel relató que ha presentado sus iniciativas en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, además de participar en actividades relacionadas con la economía circular. Durante su encuentro con Luis Pedrero planteó ampliar los talleres y conferencias sobre reciclaje, así como impulsar la participación de niñas, niños y jóvenes en el cuidado del medio ambiente.