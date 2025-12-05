Daniel Cerrillo, fiscal de Distrito Fronterizo Costa

Luego de varios días de especulaciones, se dio el cambio en la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, en donde fue designado como nuevo titular Juan Daniel Cerrillo Huerta.

Este sustituye a Pablo Arturo Liévano, por lo que suman tres los titulares de la dependencia de procuración de justicia en esta región en escasamente un año; el anterior fue César Amín González Orantes.

Este movimiento se debe a la “rotación” de funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) y aunque hasta el momento no se ha informado en forma oficial, ya se encuentra en marcha el proceso de entrega-recepción.

Se indicó que el nuevo funcionario tiene la encomienda de reforzar la coordinación con las instituciones de seguridad federales, estatales y municipales, para dar resultados en beneficio de la tranquilidad ciudadana de los municipios de la franja fronteriza sur.

Cerrillo Huerta, ya ha sido fiscal especial de Homicidios y ocupado otros cargos dentro de la propia Fiscalía General del Estado (FGE).